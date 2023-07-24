Российский актер Федор Добронравов в интервью порталу Teleprogramma. pro поделился подробностями о съемках восьмого сезона сериала "Сваты". Исполнитель роли Ивана Будько признался, что ничего не знает о судьбе проекта, но очень хочет его продолжения.
"Нет пока. Мы молимся, хотим. Но как Господь управит, так и будет", — рассказал он.
Напомним, что сериал "Сваты" имел большую популярность у российских зрителей. Однако, после начала СВО, часть актерского состава выступила с поддержкой Украины, из-за чего все съемки были прекращены.
Ранее кинокритик Алексей Двоеглазов высказался о возможном продолжении сериала "Сваты".
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