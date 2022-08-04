Продолжения сериала "Сваты" может не быть из-за Фёдора Добронравова

Продолжения сериала "Сваты" может не быть из-за ухода Фёдора Добронравова.

Украинский комедийный телевизионный сериал "Сваты", который полюбился зрителям, может не увидеть своего продолжения. Такие предположения начали высказывать критики после информации о том, что актёр Фёдор Добронравов может уйти из ситкома. Его герой — неунывающий весельчак Иван Будько, является одним из самых любимых персонажей у зрителя. По мнению критика Алексея Двоеглазова, следующий сезон сериала станет для шоу судьбоносным.

Актёры стали ссорится из-за политических тем, а Добронравов попал в украинский стоп-лист. Однако критик предположил, что уход актёра из сериала может быть связан с тем, что ему просто надоело участвовать в этом проекте.

"Думаю, продюсеры не будут убивать курицу, которая несет золотые яйца. Они постараются сделать лучше", — заявил критик в комментарии порталу BLITZ+.

Серия комедийных фильмов и сериалов "Сваты" получила очень высокие рейтинги как на Украине, так и в России и Белоруссии.