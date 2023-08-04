Андрей Макаревич* оценил фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале: "Было офигенно"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Юрмале состоялся фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, часть средств от которого пошла на финансирование ВС Украины. Одним из приглашённых гостей стал музыкант Андрей Макаревич*.

Фото: Instagram

Он отметил, что на мероприятии была очень доброжелательная публика.

"Было офигенно. Три дня прекрасной музыки на сцене "Дзинтари" при полных залах. Лайма, спасибо!" — приводит "МК" слова лидера "Машины времени".

На высказывания певца отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Он с сарказмом сообщил, что если прекрасная музыка — это Уку Сувисте, Верка Сердючка, Вера Брежнева, Андрей Макаревич* и Янис Стибелис, то фестиваль обречён на всемирный успех.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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3 день фестиваля Laima Rendezvous