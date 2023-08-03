На фестивале Laima Rendezvous Jurmala Лаймы Вайкуле в Юрмале Андрей Данилко не захотел выступать на сцене с украинской певицей Светланой Лободой. Об этом пишет Telegram-канал "Неопра, блин!".
Артист в образе Верки Сердючки согласился спеть после исключения Лободы из лайнапа. Он выступил на мероприятии перед присутствующей в зале Аллой Пугачёвой с композицией "Dancing Lasha Tumbai", которую пел в 2007 году на международном музыкальном фестивале "Евровидение". С некоторых пор артист поменял припев на "Раша, гудбай".
В зале были шоумен Максим Галкин* и рок-музыкант Андрей Макаревич*. Также фестиваль посетили Вера Брежнева и Макс Барских, попросивший, чтобы следующее мероприятие прошло в "украинском Крыму".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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