Актриса Юлия Пересильд в бикини устроила банные процедуры со слонами в Таиланде

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд отдыхает с молодым человеком Михаилом Тройником на Пхукете. Звезда не забывает делиться со своими поклонниками кадрами этого романтического путешествия.

Фото: соцсети

Одним из стандартных развлечений для туристов в Таиланде является купание со слонами. Звездная пара попала на ферму, где им удалось искупать слоненка. Они запечатлели этот процесс на фото. В кадре Юлия со счастливым лицом моет слону спину, а Тройник крепко обнимает актрису сзади, уткнувшись в ее шею лицом.

"Съездите в гости к слонам. Выбирайте места, где на них не катаются. Где они живут в среде и можно просто с ними побыть. Нам повезло. Мы с ними погуляли. Покормили. И потом помыли их прямо в их водоеме. Ни секунды не было ощущения, что мы им делаем плохо или неприятно", — призналась актриса.

Комментаторы обратили внимание, что кадр вышел излишне откровенным, поэтому не стоило выставлять его на всеобщее обозрение.

"Как-то прям слишком откровенно, может не стоило это все выставлять в соцсетях?"; "Уже в номер пора, а они тут с хоботом играют", — комментируют поклонники.

Ранее Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд показала своим подписчикам в соцсетях фотографию в купальнике, сделанную на отдыхе в Таиланде.

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