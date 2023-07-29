Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
50-летняя Наташа Королева раскрыла подробности интимной жизни с Тарзаном
Александр Ходаковский: ВС Украины таранит позиции ВС России в зоне СВО
Гепатиты B и C могут вызвать «значительно более высокий риск развития рака», чем курение ежедневной пачки сигарет
Щелкнув выключателем и заставив рак самоуничтожиться
Девочка в Татарстане утонула из-за перевернувшегося надувного матраса
Кровь молодых мышей продлевает жизнь старым
РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
Певицу Аллу Пугачеву засняли с сигаретой в руках
Когда древние извержения выбрасывали алмазы на поверхность Земли

Певца задержали за то, что он снял шорты на концерте

2:57
Шоу-бизнес

В результате провокационного выступления певца на рок-фестивале в северном Китае, он был задержан полицией за «нанесение ущерба общественной морали», как объявило местное бюро культуры города Шицзячжуан. Организатор шоу также получил штраф в размере 28 000 долларов и лишение права проводить концерты.

Певца задержали за то, что он снял шорты на концерте
Фото: Вейбо

На записях в китайских социальных сетях видно, как фронтмен группы Violent Champagne сбрасывает шорты во время выступления на фестивале Rock Home Town в субботу. Хотя зрители призывали его «сбросить трусы», видео показывает, что певец оставался в нижнем белье.

В Китае любители музыки радовались возможности снова наслаждаться живыми выступлениями после долгого карантина из-за пандемии COVID-19. Однако события в Шицзячжуане показали, что власти строго следят за тем, что считается неприемлемым с политической или моральной точки зрения.

Город Шицзячжуан, столица провинции Хэбэй, известен своей инди-музыкой, и местные власти стараются использовать это для привлечения туристов и стимулирования экономики в условиях слабого восстановления после пандемии.

Тем не менее, задержание певца вызвало вопросы относительно того, насколько чиновники на самом деле привержены духу рока. Комментаторы в социальных сетях шутят о том, что город хочет стать «Городом Рока», но способен ли он настоящим образом воплотить эту идею.

Культурное бюро Шицзячжуана заявило, что группа Violent Champagne не была частью официального фестиваля, но объяснило, что будет ужесточен контроль за выступлениями на мероприятии. Их надежда состоит в том, чтобы артисты и персонал соблюдали законы и правила, и предоставляли здоровое и позитивное развлечение для публики.

Шицзячжуан попал на музыкальную карту благодаря песне «Kill the One from Shijiazhuang», исполненной местной группой Omnipotent Youth Society в 2010 году. Эта меланхоличная мелодия отразила разочарование человека в банальности жизни, что нашло отклик у многих жителей провинции, известной своими промышленными отраслями.

Однако песня снова привлекла внимание в 2021 году, когда Коммунистическая лига молодежи Хэбэя изменила название на «Человек из Шицзячжуана, которого нельзя убить», а текст прославлял стойкость Китая и его экономическое развитие. Такое исполнение вызвало негативную реакцию на китайской платформе Bilibili, где многие пользователи критиковали попытку внедрения «позитивной энергии» партийными чиновниками в песню, которая изначально имела совсем другую эмоциональную окраску.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Названы пять советских актёров с эталонной красотой
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Последние материалы
В Сибири через 46 000 лет возродился червь
Mash: ВСУ обстреливают из миномётов село Ломаковка Брянской области — горят дома
Врач-токсиколог Кутушов назвал продукт, который делает кровь густой
В Пермском крае задержаны три автоцистерны с нефтью, украденной из нефтепровода
Forbes: новые управляемые ракеты "Изделие 305" ВС РФ делают бесполезным украинское ПВО
Автоэксперт Рогов перечислил шесть типов автомобилей, которые перестанут везти из Японии
В Германии заявили о риске распространения смертоносной для человека чумы
Зачем практичные водители собирают обрезки EVA-ковриков
Жительница Екатеринбурга появилась в купальнике напротив храма
Полковник ВС США Дэвис: Путин применит ядерный арсенал для сохранения всех территорий России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников