Певца задержали за то, что он снял шорты на концерте

2:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В результате провокационного выступления певца на рок-фестивале в северном Китае, он был задержан полицией за «нанесение ущерба общественной морали», как объявило местное бюро культуры города Шицзячжуан. Организатор шоу также получил штраф в размере 28 000 долларов и лишение права проводить концерты.

Фото: Вейбо

На записях в китайских социальных сетях видно, как фронтмен группы Violent Champagne сбрасывает шорты во время выступления на фестивале Rock Home Town в субботу. Хотя зрители призывали его «сбросить трусы», видео показывает, что певец оставался в нижнем белье.

В Китае любители музыки радовались возможности снова наслаждаться живыми выступлениями после долгого карантина из-за пандемии COVID-19. Однако события в Шицзячжуане показали, что власти строго следят за тем, что считается неприемлемым с политической или моральной точки зрения.

Город Шицзячжуан, столица провинции Хэбэй, известен своей инди-музыкой, и местные власти стараются использовать это для привлечения туристов и стимулирования экономики в условиях слабого восстановления после пандемии.

Тем не менее, задержание певца вызвало вопросы относительно того, насколько чиновники на самом деле привержены духу рока. Комментаторы в социальных сетях шутят о том, что город хочет стать «Городом Рока», но способен ли он настоящим образом воплотить эту идею.

Культурное бюро Шицзячжуана заявило, что группа Violent Champagne не была частью официального фестиваля, но объяснило, что будет ужесточен контроль за выступлениями на мероприятии. Их надежда состоит в том, чтобы артисты и персонал соблюдали законы и правила, и предоставляли здоровое и позитивное развлечение для публики.

Шицзячжуан попал на музыкальную карту благодаря песне «Kill the One from Shijiazhuang», исполненной местной группой Omnipotent Youth Society в 2010 году. Эта меланхоличная мелодия отразила разочарование человека в банальности жизни, что нашло отклик у многих жителей провинции, известной своими промышленными отраслями.

Однако песня снова привлекла внимание в 2021 году, когда Коммунистическая лига молодежи Хэбэя изменила название на «Человек из Шицзячжуана, которого нельзя убить», а текст прославлял стойкость Китая и его экономическое развитие. Такое исполнение вызвало негативную реакцию на китайской платформе Bilibili, где многие пользователи критиковали попытку внедрения «позитивной энергии» партийными чиновниками в песню, которая изначально имела совсем другую эмоциональную окраску.