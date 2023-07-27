Певица Слава принесла извинения Ксении Собчак за оскорбительные замечания

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава назвала Ксению Собчак "хорошей девочкой" и публично извинилась за грубое поведение.

Фото: novochag.ru

В посте в своем аккаунте Instagram* Слава обратилась к журналистке Ксении Собчак и выразила сожаление за то, что оскорбила её.

Извинения были принесены после того, как появилось видео, на котором Собчак высмеивала "наивных москвичей", снимающих операции ПВО во время атаки беспилотника. Слава ответила оскорбительными замечаниями и даже предложила Собчак "поехать в её израильский дом". В ответ Собчак пригласила Славу на интервью, чтобы обсудить их обиды с глазу на глаз.

* социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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