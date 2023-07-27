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Певица Слава принесла извинения Ксении Собчак за оскорбительные замечания

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Шоу-бизнес

Певица Слава назвала Ксению Собчак "хорошей девочкой" и публично извинилась за грубое поведение.

Певица Слава принесла извинения Ксении Собчак за оскорбительные замечания
Фото: novochag.ru

В посте в своем аккаунте Instagram* Слава обратилась к журналистке Ксении Собчак и выразила сожаление за то, что оскорбила её.

Извинения были принесены после того, как появилось видео, на котором Собчак высмеивала "наивных москвичей", снимающих операции ПВО во время атаки беспилотника. Слава ответила оскорбительными замечаниями и даже предложила Собчак "поехать в её израильский дом". В ответ Собчак пригласила Славу на интервью, чтобы обсудить их обиды с глазу на глаз.

 

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Певица Слава извинилась перед Ксенией Собчак за оскорбление!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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