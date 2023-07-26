С Жуковой не сравнится: раскрыта новая возлюбленная Абрамовича

С момента развода Романа Абрамовича с Дашей Жуковой прошло уже четыре года, и за это время российский миллиардер так и не представил миру новую партнершу. Однако СМИ и общественность не упускают возможности порассуждать о его романтических интересах.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Романа Абрамовича

В очередной раз появились слухи о том, что Абрамович, возможно, нашел себе новую любовницу в лице московского кондитера Елены Набиулиной.

По словам близких знакомых, история началась со случайного разговора о здоровом питании. Елена, известная своим мастерством приготовления изысканных диетических десертов, привлекла внимание Романа Абрамовича. Общий интерес к здоровому питанию послужил толчком к установлению первоначальной связи между ними.

В высшем обществе поговаривают, что их отношения приобрели значительный размах, когда Елене было предоставлено членство в элитном гольф-клубе Романа Абрамовича. Кроме того, она якобы неоднократно летала с ним на его частном самолете, что некоторые считают жестом, равносильным заявлению о романтических отношениях.

Однако реалисты предостерегают от поспешных выводов, основанных только на этой информации. У Абрамовича, как состоятельного бизнесмена, много друзей, которых он часто приглашает в поездки и на прогулки. Таким образом, присутствие Елены на этих экскурсиях не обязательно свидетельствует о зарождающемся романе.

Критики не стесняются высказывать свое мнение о пригодности Елены Набиулиной в качестве партнерши Абрамовича. Некоторые считают, что она обладает качествами, которые могут его заинтриговать, но при этом утверждают, что она не идет ни в какое сравнение с Дашей Жуковой. Елену даже сравнивают с бывшей женой Ставроса Ниархоса, характеризуя ее как "бледную копию" бывшей греческого миллиардера.

Интриги добавляет и певица Наталья Щурина, которая ранее поделилась своими впечатлениями от общения с Романом Абрамовичем, назвав его застенчивым и неопытным в сердечных делах.

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