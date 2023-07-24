Искусствовед и историк моды считает, что риторика передачи перестала быть актуальной. Руководство Первого канала желает, чтобы в шоу был акцент на национальном стиле в одежде, а этого очень мало с точки зрения разнообразия выпусков.
Также после ухода большого количества иностранных брендов из России, передача лишилась значительного дохода. Именно поэтому перезапуск телешоу на текущий момент невозможен.
Плюс одна из ведущих — Надежда Бабкина — также покинула шоу, и это тоже важная причина, почему до конца этого года "Модного приговора" не стоит ждать на экранах.
Васильев с сожалением отметил, что переговоров о перезапуске пока даже не ведется. Для выхода на экраны в новом формате нужны новые источники дохода, новые поставщики одежды, новые дизайнеры и новые темы для обсуждения.
Ранее стало известно, что Первый канал не будет заключать новый договор с историком моды Александром Васильевым. Возможной причиной разрыва отношений стала политическая позиция модельера.
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