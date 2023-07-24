Филипп Киркоров имеет паспорт гражданина США

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

YouTube-блогер Anton S. раскрыл правду про главную звезду российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. По его словам, 56-летний артист уже давно обзавелся паспортом гражданина США.

Фото: smotrim.ru

Anton S., ссылаясь на свои источники сообщил, что Киркоров помимо российского гражданства, также имеет американское. Он отметил, что именно это позволяет артисту путешествовать по всему миру несмотря на санкции Запада.

"Мне пришла информация: Америка ввела санкции против Киркорова. Не знаю, насколько это правда. Интересный момент: что за паспорт у Филиппа Киркорова? Я больше чем уверен, что у него есть российский паспорт, и второе гражданство — американское”, — поделился со своими подписчиками блогер.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении Филиппа Киркорова.

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