Александр Жулин предложил Костомарову подходящую работу

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом выпуске шоу Александра Добровинского «Завтрак со звездой» Жулин рассказал, что предложил Роману Костомарову работу. По его словам, ему даже не нужно будет выходить на лед – достаточно объяснить фигуристам, как правильно выполняется элемент.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

«Я ему предложил свои услуги. Если он захочет работать тренером, я его с удовольствием возьму. Не надо будет ничего показывать, он просто будет рассказывать. У нас такая профессия, что мы можем себе это позволить», — рассказал Жулин.

Тренер отметил, Роман обязательно захочет вернуться в спорт и для этого у него есть все шансы.

Сейчас Роман Костомаров проходит реабилитацию после тяжелой болезни, из-за которой у него были ампутированы кисти рук и ступни ног. Спортсмен активно тренируется и готовится к протезированию. Недавно фигурист обратился к поклонникам и рассказал о своей новой жизни.

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