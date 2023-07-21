Актриса Ирина Пегова заявила, что худеть ей помогают танцы, массажи и процедуры по коррекции фигуры

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Пегова рассказала, как борется с лишним весом.

Фото: eg.ru

По словам артистки, она с детства страдает от лишнего веса. По этой причине Пегова старается вести активный и здоровый образ жизни.

Помимо фитнес-зала, пробежек и правильного питания, актриса регулярно прибегает к процедурам по коррекции фигуры.

"Люблю ходить в оздоровительные заведения. Делаю там массажи и процедуры с различными аппаратами", — цитирует Пегову издание "Комсомольская правда”.

Сжигать лишние килограммы артистке помогает и увлечение танцами. Вместе со своим партнёром по шоу "Танцы со звёздами” Евгением Раевым Ирина участвует в локальных конкурсах по латино-американским танцам.

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