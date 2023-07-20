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Певица Любовь Успенская призналась, что за ней ухаживает итальянец

0:52
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская поделилась подробностями своей личной жизни. Артистка отметила, что мужчина, который оказывает ей знаки внимания — итальянец, а познакомились они во время отдыха в Турции.

Певица Любовь Успенская призналась, что за ней ухаживает итальянец
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Любови Успенской

Исполнительница шансона вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". За кулисами Успенская сообщила, что на данный момент она принимает ухаживания от мужчины из Италии. Ухажёр недавно привёз артистке дорогостоящие подарки, но певица пока не готова дать ему "зелёный свет".

"Прилетел с букетом и дизайнерскими костюмами в восточном стиле с вышивкой и камнями. Снял гостиницу нам за 600 евро в сутки. На данный момент я только принимаю его ухаживания, ведь у меня есть девичья гордость", — сказала Успенская.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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