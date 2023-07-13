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Алла Пугачёва тратит 15 млн рублей в месяц на аренду виллы в Юрмале

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* каждое лето проводят в Юрмале. Недавно звёздная семья отправилась на виллу "Марта", аренда которой стоит около 15 миллионов рублей в месяц. Об этом заявил местный риелтор.

Алла Пугачёва тратит 15 млн рублей в месяц на аренду виллы в Юрмале
Фото: ura.news

"Владельцам невыгодно сдавать на короткие сроки. Также вилла всегда арендуется только вся целиком. На данный момент она сдана до конца лета", — сообщил он в беседе с "МК".

Однако бывшие сотрудники примадонны утверждают, что для Пугачёвой всегда делают скидку. По их данным, артистка снимает "самую дорогую виллу" побережья всего за пять миллионов рублей в месяц.

"Да, приехали сейчас, так как у Гарика и Лизы с июля начались каникулы", — сообщили источники "Комсомольской правды".

Площадь элитного особняка составляет 210 квадратных метров. На вилле есть библиотека, кинозал, художественная галерея, столовая и даже японский сад с камнями. Особняк расположен неподалёку от концертного зала "Дзинтари", рядом с домом Лаймы Вайкуле.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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