На юге Москвы обнаружили тайное убежище Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь является далеко не единственной недвижимостью Максима Галкина*. Родители оставили артисту несколько квартир.

Фото: ria.ru

Отец юмориста — уважаемый генерал-полковник Александр Галкина, а старший брат Дмитрий занимается государственными заказами на оружие. В то время пока комик осуждает политику России, компания его брата собирает БТР для российской армии, сообщили в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

После смерти отца в 2003 году Максим и Дмитрий разделили наследство. Галкин-младший получил 249 квадратных метров в элитном доме. На данный момент квартира оценивается в 100 миллионов рублей. До переезда в Израиль юморист переписал недвижимость на Пугачёву, а она "подарила" её своему внуку.

Однако журналисты выяснили, что у Галкина* есть ещё одно тайное убежище: квартира находится в пяти минутах от метро "Новые Черёмушки".

Жители дома сообщили, что квартиру пытаются продать, однако желающих на приобретение недвижимости пока нет.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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