Певец Сергей Лазарев открыл фестиваль искусств в Витебске в "дефицитном" формате

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Певец Сергей Лазарев открыл 32-й международный фестиваль в Витебске в Белоруссии в "дефицитном" формате. По информации издания "МК", его выступление было видно только зрителям, находившимся на первом ряду.

Фото: eg.ru

Артист исполнил свои хиты не в концертном зале, а на открытой площадке. Это позволило увидеть его только очень немногим посетителям. Несмотря на это, зрители остались довольны выступлением. Посетители мероприятия танцевали и веселились.

"Я даже не вижу, где заканчивается зритель!" — прокомментировал ситуацию исполнитель со сцены.

Ранее Лазарев оценил творческий дебют своей бывшей девушки Леры Кудрявцевой. По мнению телеведущей, теперь артисту стоит занять должность ведущего на мероприятиях, в то время как она будет петь.

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Торжественное открытие XXXII Международного фестиваля искусств в Витебске