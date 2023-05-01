Победитель шоу "Маска" Сергей Лазарев специально носил каблуки и пел женские партии, чтобы запутать судей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Один из победителей четвёртого сезона шоу "Маска" Сергей Лазарев рассказал об уловках, к которым прибегал, чтобы обмануть жюри.

Из-за неоднозначности образа Скорпиона певец долгое время старался притворяться женщиной. Лазарев признался, что намерено делал упор на женские вокальные партии и тренировался ходить на каблуках.

"К костюму привыкал долго. Каблуки были самым неудобным его элементом, потому что на них приходилось прыгать, бегать и танцевать. Три месяца я жил в этом образе, теперь можно наконец выдохнуть и ходить нормально", — цитирует артиста издание StarHit.

Сергей отметил, что выбрал маску Скорпиона, потому что это знак зодиака его матери и сына.

"Они меня всю жизнь окружают. Влад Топалов, например, тоже Скорпион", — заявил певец.

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