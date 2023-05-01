Победивший в шоу "Маска" Мамонтёнок Дима Билан пожаловался на тяжёлый и жаркий костюм

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Победителями проекта телеканала НТВ "Маска" сразу стали два персонажа. Первое место разделили Дима Билан, который скрывался под маской Мамонтёнка, и Сергей Лазарев, воплотивший на сцене образ Скорпиона.

За кулисами гала-концерта Билан признался журналистам, что держался на сцене из последних сил.

"Мы постоянно в костюмах, а мой один из самых тёплых и тяжёлых. Думал, что свалюсь и распластаюсь там. За каждую программу скидывал где-то по четыре килограмма. Голова весит около 15 килограммов, ещё килограмма четыре добавляют мантия и корона. К остеопату мне теперь ходить месяца два", — цитирует артиста StarHit.

Певец подчеркнул, что участие в проекте стало для него настоящим вызовом.

"Это борьба с предыдущей версией себя. Для развития важно забывать про зону комфорта", — отметил Билан.

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