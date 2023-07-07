"Звание" иноагента для звезды — это "чёрная метка" нерукопожатности

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* сегодня, 7 июля, оспорила решение суда, отказавшегося исключить её из реестра иноагентов.

Фото: tbld.uz

А на вопрос корреспондента издания "Pravda.Ru" — "чего так боится самопровозглашенная интеллигенция", ответил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

"Ответственность не только в самом "агенте", а это как чёрная метка для всех вообще людей, которые взаимодействуют с этим человеком, с этой организацией, чтобы не получить статус аффилированного лица. Поэтому никто не хочет получить, естественно, такую чёрную метку, а впоследствии — сам статус иноагента. Поэтому люди стараются с такими людьми и с такими организациями не взаимодействовать", — отметил юрист.

По его словам, этим людям трудно продать собственность, они не могут вести бизнес. Это затруднительно и надо понимать, что в любой момент лица, которые взаимодействуют, дают деньги, покупают, или ещё какие-то операции с ними проводят, могут быть признаны аффилированными с иностранным агентом лицами.

А вероятность, что сейчас с певицы снимут это "звание" — в сегодняшних политических условиях близки к нулю, подытожил Алешкин.

* - включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На штурм России: Иноагенты Галкин* и Земфира* просятся домой. Впустим?