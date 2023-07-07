Сатановский назвал имена сбежавших из России, которые намного хуже уехавших звёзд

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

В России часто вспоминают покинувших страну звёзд, забывая, что основной урон РФ нанесли не они.

Фото: politobzor.net

Об этом сообщил политолог, президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский, напомнив, кто из уехавших стал самым вредным для страны.

Он отметил, что в российских верхах всегда были "болваны и карьеристы", которые не только вывезли из страны деньги, но и владеют ценной информацией для спецслужб Запада. Но таких как Чубайс и Козырев вспоминают редко — чаще всего обсуждаются покинувшие Россию знаменитости-иноагенты.

Но значение сбежавших артистов весьма преувеличено, в эфире "Соловьев LIVE" сказал эксперт, но понимает народный гнев в их адрес.

"Понеслись по всему свету с рассказами, как им было страшно плохо, закупая недвижимость на непонятно, каким образом и где заработанные деньги. Не здесь ли, случаем? Подлость это", — подчеркнул Сатановский.

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