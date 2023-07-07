В России часто вспоминают покинувших страну звёзд, забывая, что основной урон РФ нанесли не они.
Об этом сообщил политолог, президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский, напомнив, кто из уехавших стал самым вредным для страны.
Он отметил, что в российских верхах всегда были "болваны и карьеристы", которые не только вывезли из страны деньги, но и владеют ценной информацией для спецслужб Запада. Но таких как Чубайс и Козырев вспоминают редко — чаще всего обсуждаются покинувшие Россию знаменитости-иноагенты.
Но значение сбежавших артистов весьма преувеличено, в эфире "Соловьев LIVE" сказал эксперт, но понимает народный гнев в их адрес.
"Понеслись по всему свету с рассказами, как им было страшно плохо, закупая недвижимость на непонятно, каким образом и где заработанные деньги. Не здесь ли, случаем? Подлость это", — подчеркнул Сатановский.
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