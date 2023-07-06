Народный артист РФ Александр Домогаров высказался о своей эмиграции из России: "Никогда не покину"

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Известный российский актёр, народный артист РФ Александр Домогаров высказался о своей эмиграции из России.

Фото: eg.ru

Артист решил ответить на волнующие многих вопрос об эмиграции российских звёзд. По словам Домогарова, он очень любит Россию и ни при каких обстоятельствах не покинет родину. Об этом сообщает сайт aif.ru.

"Я гражданин своей страны, я люблю ее и никогда ее не покину. Здесь мои корни, как ни громко это звучит, могилы моих родителей. Здесь меня учили. И научили. Словом, где родился, там и сгодился", — заявил артист.

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Александр Домогаров в программе Золотая рыбка телеканала "Москва Доверие"