Режиссёр Андрей Кончаловский объяснил, почему всю жизнь завидует Александру Ширвиндту

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Андрей Кончаловский признался, что с детства завидует Александру Ширвиндту.

Фото: mk.ru

Кончаловский вручил актёру почётную премию "Ника" в Театре сатиры. В ходе своей речи кинематографист объяснил, почему всегда относился к Ширвиндту с завистью.

"Чувство зависти рождает то, что ты всё ещё на сцене. Но завидую я тебе уже давно. Моя мама часто говорила мне о "талантливом мальчике Шуре", который живёт по соседству. Меня это сильно злило. Во время обучения в консерватории, когда мы сдавали ГТО, я увидел тебя на построении. Кудрявые волосы, выразительные глаза и презрительный взгляд на всех вокруг. Тогда я тоже испытал к тебе зависть, переходящую в ненависть", — цитирует режиссёра издание "Комсомольская правда".

Ширвиндт поблагодарил Кончаловского за эмоциональную речь и подшутил над давним знакомым.

"В первый раз вижу тебя в галстуке. Это может сигнализировать о двух вещах. Либо ты меня любишь, либо понял, что пора одеваться по-человечески", — с иронией отметил актёр.

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