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Сын российского певца Киркорова Мартин показал собственную коллекцию одежды на Рублёвке

1:25
Шоу-бизнес

В четверг, 29 июня, на Рублёвке прошёл первый показ коллекции одежды, созданной по эскизам сына певца Филиппа Киркорова Мартина.

Сын российского певца Киркорова Мартин показал собственную коллекцию одежды на Рублёвке
Фото: Instagram* Филиппа Киркорова / fkirkorov

Российский эстрадный исполнитель организовал мероприятие в честь 11-летия мальчика. Артист и его звёздные коллеги поделились в соцсетях видеозаписями и фотографиями с празднования дня рождения Мартина.

Судя по роликам, на модном показе присутствовали музыкант Григорий Лепс, певец Сергей Лазарев, телеведущий Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская и другие знаменитости. Кроме того, дефиле, которое состоялось на Рублёвке, посетили журналисты.

В своём Instagram* Киркоров опубликовал трогательное видеообращение к сыну и продемонстрировал украшенный воздушными шарами дом.

"Мартин, бей в барабан и шагай по жизни уверенно", — подчеркнул исполнитель.

Ранее сообщалось, что Киркоров-младший разрабатывал коллекцию летней одежды для женщин совместно с дизайнером Аникой Керимовой. Певец потратил свыше 10 миллионов рублей на воплощение мечты сына.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Мартин Киркоров попробовал себя в роли корреспондента
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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