Актриса Юлия Пересильд вышла в свет со своим новым возлюбленным Михаилом Тройником

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд посетила премьеру сериала "Библиотекарь" в компании нового возлюбленного.

Об отношениях с актёром Михаилом Тройником артистка публично заявила в ноябре прошлого года.

На премьере влюблённые не скрывали своих чувств. Они держались за руки, обнимались и с удовольствием позировали фотографам, пишет издание "СтарХит".

Тройник и Пересильд вместе работают в Театре Наций. До отношений с Михаилом Юлия долгое время жила в гражданском браке с режиссёром Алексеем Учителем, которому родила двух дочерей.

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Юлия Пересильд больше не скрывает своих отношений с любимым человеком