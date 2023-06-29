Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд посетила премьеру сериала "Библиотекарь" в компании нового возлюбленного.
Об отношениях с актёром Михаилом Тройником артистка публично заявила в ноябре прошлого года.
На премьере влюблённые не скрывали своих чувств. Они держались за руки, обнимались и с удовольствием позировали фотографам, пишет издание "СтарХит".
Тройник и Пересильд вместе работают в Театре Наций. До отношений с Михаилом Юлия долгое время жила в гражданском браке с режиссёром Алексеем Учителем, которому родила двух дочерей.
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