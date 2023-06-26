Актёр Сергей Безруков рассказал о совместной работе на съёмочной площадке с женой Анной Матисон.
Безруков снялся в нескольких проектах супруги. По словам артиста, на работе он строго соблюдает субординацию.
"Работа с Аней — большая радость для меня. Это тот случай, когда о тандеме режиссёра и актёра можно только мечтать. У нас абсолютное взаимопонимание", — цитирует актёра издание "Комсомольская правда".
Последней совместной работой четы Безруковых стал сериал "Плевако".
Актёр женился на Анне Матисон семь лет назад. У пары трое общих детей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны