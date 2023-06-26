Актёр Сергей Безруков рассказал о работе с женой на съёмочной площадке

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков рассказал о совместной работе на съёмочной площадке с женой Анной Матисон.

Безруков снялся в нескольких проектах супруги. По словам артиста, на работе он строго соблюдает субординацию.

"Работа с Аней — большая радость для меня. Это тот случай, когда о тандеме режиссёра и актёра можно только мечтать. У нас абсолютное взаимопонимание", — цитирует актёра издание "Комсомольская правда".

Последней совместной работой четы Безруковых стал сериал "Плевако".

Актёр женился на Анне Матисон семь лет назад. У пары трое общих детей.

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