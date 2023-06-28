Известная певица Лолита Милявская высмеяла философию телеведущей и блогера Виктории Бони.
Напомним, в мае блогер Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на "думание". Знаменитость проводила видео-лекции, в которых рассуждала о мыслительных процессах, отмечая, что мысль идёт из прошлого человека, которое "мёртво". Так, Боня пришла к выводу о том, что через мысль человека "протекает смерть".
Лолита Милявская решила прокомментировать философию блогера в своём Telegram-канале, опубликовав юмористический видеоролик. На видео певица смотрит лекцию Бони.
"Новое философское течение "Бонизм", без "Е", — подписала видео Лолита.
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