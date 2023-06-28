Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони: "Бонизм", без "Е"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская высмеяла философию телеведущей и блогера Виктории Бони.

Напомним, в мае блогер Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на "думание". Знаменитость проводила видео-лекции, в которых рассуждала о мыслительных процессах, отмечая, что мысль идёт из прошлого человека, которое "мёртво". Так, Боня пришла к выводу о том, что через мысль человека "протекает смерть".

Лолита Милявская решила прокомментировать философию блогера в своём Telegram-канале, опубликовав юмористический видеоролик. На видео певица смотрит лекцию Бони.

"Новое философское течение "Бонизм", без "Е", — подписала видео Лолита.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лолита - На Титанике (Жара 2017)