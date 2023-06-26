Сергей Проханов раскрыл подробности операции на сердце певицы РФ Аллы Пугачёвой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Проханов в эфире шоу "Секрет на миллион" раскрыл подробности операции певицы Аллы Пугачёвой. Артист в беседе с Лерой Кудрявцевой также рассказал о состоянии своего здоровья.

Звезда фильма "Усатый нянь" поделился: в своё время у него начались серьёзные проблемы с сердцем, и врачи приняли решение поставить стенты. Проханов отметил, что в тот момент в медучреждении находилась и Алла Борисовна, которая проходила такую же процедуру.

"У Лео Бокерия мы себе стенты поставили. В соседних платах лежали. Ей восемь поставили, а мне два", — рассказал актёр.

Артист сообщил, что после установки стентов его состояние улучшилось, но не надолго. Позже Проханов перенёс инсульт и внутреннее кровотечение.

"Я даже не представлял, что со мной такое может случиться. Скорая забрала, но я думал, что домой уже не вернусь", — говорит Проханов.

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