МК: на наследство Вячеслава Зайцева объявился новый претендент

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкий друг модельера Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов прокомментировал вдруг появившегося претендента на его наследство. Он сообщил, что некий Эдуард Кривенко якобы ухаживал за кутюрье незадолго до смерти и имеет на руках завещание, согласно которому может получить некоторое имущество.

Однако Хусаинов уверен, что Кривенко просто очередной мошенник, потому что ранее Зайцев никогда о нём не говорил.

"Я этого Эдуарда вообще никогда не видел и не знал. Кривенко просто пиарится. Сам Вячеслав Михайлович речь не вёл про него никогда", — сказал Хусаинов.

Также друга умершего модельера возмущает то, что лже наследник рассказывает о покойном нелицеприятные истории, которые порочат его честь и достоинство.

Хусаинов настоятельно рекомендовал единственному сыну Зайцева подать на него в суд.

"По-хорошему, я бы на месте Егора на этого претендента в суд подал. Чтобы другим неповадно было придумывать разные истории и порочить имя великого Зайцева", — отметил Хусаинов в беседе с "МК".

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