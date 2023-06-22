Невестка Валерии Лиана Шульгина жёстко ответила на обвинения в плохом воспитании дочери Селин

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина ответила критикам в Сети на обвинения в неподобающем воспитании дочери Селин. Она уверена, что не обязана отчитываться перед своей аудиторией о времяпрепровождении с наследницей.

Недавно Шульгина опубликовала новое фото у себя в соцсетях. На нём она сидела в машине в белом откровенном платье и перчатках. Злостные хейтеры сразу обратили внимание на то, что модель не проводит времени с дочкой, а посещает фотосессии.

Видимо, невестке певицы надоело выслушивать беспочвенные обвинения пользователей Сети, и она резко ответила всем недовольным.

"Вы издеваетесь?! Я что, каждый пост должна делать только с Селин?! Она со мной постоянно! Даже сейчас! Прекратите писать такую чушь! Вот реально — не выставил, значит, не было", — написала она в личном блоге.

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