Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина ответила критикам в Сети на обвинения в неподобающем воспитании дочери Селин. Она уверена, что не обязана отчитываться перед своей аудиторией о времяпрепровождении с наследницей.
Недавно Шульгина опубликовала новое фото у себя в соцсетях. На нём она сидела в машине в белом откровенном платье и перчатках. Злостные хейтеры сразу обратили внимание на то, что модель не проводит времени с дочкой, а посещает фотосессии.
Видимо, невестке певицы надоело выслушивать беспочвенные обвинения пользователей Сети, и она резко ответила всем недовольным.
"Вы издеваетесь?! Я что, каждый пост должна делать только с Селин?! Она со мной постоянно! Даже сейчас! Прекратите писать такую чушь! Вот реально — не выставил, значит, не было", — написала она в личном блоге.
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