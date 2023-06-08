Певица Валерия в 2021 году впервые стала бабушкой. Её сын Арсений Шульгин с женой Лианой подарили артистке внучку Селин, которая стала для исполнительницы настоящей радостью. Она активно ведёт социальные сети и делится с подписчиками моментами времяпрепровождения с малышкой.
Недавно Валерия пожаловалась поклонникам на то, что в последнее время она проводит мало времени с Селин, и порой ей приходится уговаривать родителей малышки, чтобы те отдали ей внучку на пару дней.
"Если есть два дня, забираю её к себе. Ну, как забираю… Прошу, чтобы мне дали, потому что такая всем нужна — и родителям, и тем бабушке с дедушкой", — написала певица в Сети.
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