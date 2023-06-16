Певица Монеточка* оштрафована на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елизавета Гырдымова, известная по прозвищу Монеточка* оштрафована на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Решение было вынесено Басманным судом Москвы.

Артистка признана виновной в административном правонарушении. В суд дело поступило еще 10 мая.

Напомним, Гырдымова* была внесена Министерством юстиции в список иностранных агентов в январе 2023 года. Сама нарушительница сбежала из России после начала специальной военной операции. Свое решение она объяснила желанием чувствовать свободу в высказываниях.

*Монеточка признана Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.