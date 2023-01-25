Монеточка* отменила все свои концерты в России

Певица Монеточка* заявила в своих соцсетях об отмене ранее перенесенных концертов в пяти городах России.

Напомним, ранее у Монеточки* были запланированы концерты в пяти российских городах на 2023 год. Певица должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. До сегодняшнего дня они была перенесены на более поздний срок, однако недавно исполнительница заявила об изменении статуса концертов…

"Теперь их официальный статус не "перенос", а "отмена", — подчеркнула Монеточка*.

Такое решение певица приняла в связи с трудностями, с которыми сталкиваются поклонники при возврате денег за билеты при переносе дат мероприятий.

*Монеточка признана Минюстом РФ иноагентом.

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