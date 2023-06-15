Российская актриса, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова Мария Машкова презентовала свой новый фильм в США.
Накануне состоялась презентация фильма Марии Машковой "Ради всего человечества", в котором она также сыграла одну из главных ролей. Перед показом картины актриса произнесла со сцены речь, отметив, что когда-то она была "инфицирована российской пропагандой", в которой говорилось о ненависти американцев к россиянам. Однако актрисе удалось излечиться от этого, отметила Мария. Об этом сообщает "Экономика сегодня".
Напомним, уже несколько лет Мария Машкова проживает в США. Со своим отцом Владимиром Машковым артистка в настоящее не общается, поскольку они имеют противоположные позиции относительно проведения СВО.
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