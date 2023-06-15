Дочь Владимира Машкова произнесла речь на презентации своего фильма в США: "Инфицирована российской пропагандой"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова Мария Машкова презентовала свой новый фильм в США.

Фото: blitz.plus

Накануне состоялась презентация фильма Марии Машковой "Ради всего человечества", в котором она также сыграла одну из главных ролей. Перед показом картины актриса произнесла со сцены речь, отметив, что когда-то она была "инфицирована российской пропагандой", в которой говорилось о ненависти американцев к россиянам. Однако актрисе удалось излечиться от этого, отметила Мария. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Напомним, уже несколько лет Мария Машкова проживает в США. Со своим отцом Владимиром Машковым артистка в настоящее не общается, поскольку они имеют противоположные позиции относительно проведения СВО.

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Как сегодня живет единственная дочь Владимира Машкова актриса Мария Машкова