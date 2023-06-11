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София Ротару не продаёт особняк в Ялте и планирует переехать в Россию после завершения СВО

Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине певица София Ротару ушла в тень и отказалась высказываться о политической ситуации. Недавно Анна Калашникова сообщила журналистам о том, что она знает бизнесменов, которые хотели купить дачу Ротару в Крыму и предложили за участок солидную сумму.

София Ротару не продаёт особняк в Ялте и планирует переехать в Россию после завершения СВО
Фото: goodhouse.ru

Однако после нескольких попыток переговоров помощники артистки ответили категорическим отказом. Калашникова отметила, что апартаменты в посёлке Никита имеют особое значение для артистки. Также там прекрасный сад и благоприятный климат.

"Ротару отказалась продавать дом. Как мне сказали, София Михайловна очень дорожит им, так как для неё этот особняк — память о любимом муже Анатолии", — сказала певица в беседе с "МК".

Более того, по словам артистки, Ротару планирует вернуться на свою любимую дачу и жить там. Но это возможно только после завершения СВО на Украине.

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Лобода, Хаматова, Ротару, Брежнева в бешенстве. Власть конфискует их имущество.
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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