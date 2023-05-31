Продюсер Лавров назвал причину, по которой София Ротару перестала общаться с Лаймой Вайкуле

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно певица Лайма Вайкуле сообщила о том, что потеряла связь с Софией Ротару. Артистка перестала отвечать на звонки и принимать предложения по работе. По этому поводу высказался бывший директор певицы Сергей Лавров.

Фото: eg.ru

Продюсер рассказал, что Ротару намеренно перестала общаться с Вайкуле, потому что не хочет осуждения со стороны общественности. Он отметил, что артистка очень мудрая женщина и предпочитает не высказываться на политические темы.

"Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берёт. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно", — сказал промоутер.

Лавров также раскритиковал музыкальный фестиваль, который устраивает Вайкуле. Промоутер уверен, что артистка пытается из последних сил держаться на плаву, однако её мероприятие уже не пользуется былым спросом.

"Лайма осваивает под него деньги спонсоров. А потом на них весь год живёт", — рассказал Лавров в беседе с "МК".

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