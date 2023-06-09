"Царьград": телеведущему Шепелеву стыдно за русских, но рубли ему карман не жгут

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущему Дмитрию Шепелеву после начала спецоперации очень стыдно за русских.

Фото: instagram

Об этом сообщает "Царьград" и отмечает парадокс: рубли телеведущему карман не жгут и на Родине "земля под ногами не проваливается".

Такое совпадение (или не совпадение?) позиции в отношении военной операции на Украине можно наблюдать среди ведущих на отечественном ТВ. Например, Иван Ургант, выступивший после начала СВО с "пацифистскими" лозунгами, по-прежнему открыто не поддерживает страну — несмотря на "телепроблемы".

Шепелев был более радикален. Интернет помнит высказывания шоумена в соцсетях: "мне очень стыдно", "простите, друзья-украинцы", "мне очень больно", — и так далее в традициях "кающихся либералов", пишет издание.

Он дошёл даже до того, что прошлым летом извинялся перед подписчиками за то, что он приехал отдыхать не на "демократический" Лазурный берег, а в русский Адлер. Правда, Шепелев компенсировал "преступление" крайне негативными отзывами.

По прошествии года выяснилось, что чувство стыда за страну и русских не мешает телеведущему зарабатывать в "злобной" России. Сейчас шоумен продюсирует на образовательном проекте. С целью улучшению навыков Шепелев даже учится на специализированных курсах.

Оскорблять РФ и жить на рубли — такова тактика самых дальновидных "шоубизных русофобов". Список задач спецоперации, которые нужно решать внутри страны, пополнен, спрашивает "Царьград"?

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