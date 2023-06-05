Надежда Бабкина объяснила нежелание российских звёзд ездить в Донбасс трусостью

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина раскритиковала коллег, которые осудили российскую военную спецоперацию на Украине и отрицательно отреагировали на включение Крыма в состав РФ.

Фото: Instagram

Вместе с этим певица подчеркнула, что российские звёзды боятся посещать Донбасс. Им легче негативно высказаться о миссии, чем посетить регионы и осознать происходящее, добавила Бабкина.

"Трусят. А потом страшно извиниться", — отметила исполнительница, видео с её мнением доступно на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

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