Надежда Бабкина требует перезахоронить модельера Вячеслава Зайцева

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Исполнительница народных песен Надежда Бабкина намерена ходатайствовать о перезахоронении модельера Вячеслава Зайцева.

Фото: Московский дом мод Зайцева

Надежда Бабкина настаивает на перезахоронении Вячеслава Зайцева, так как многие звезды возмущены тем, что "русский Диор" упокоился на непрестижном Жегаловском кладбище в Подмосковье.

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на живописца Никаса Сафронова. Художник приветствует данную инициативу.

По словам Сафронова, Бабкина поражена тем, что Зайцеву не нашлось место на кладбище в пределах Москвы. Она намерена организовать инициативную группу и требовать через представителей высоких инстанций перезахоронить легенду российской моды.

Ранее в Сети обсуждали "синхронную смерть" модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

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Похороны Вячеслава Зайцева