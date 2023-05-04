Исполнительница народных песен Надежда Бабкина намерена ходатайствовать о перезахоронении модельера Вячеслава Зайцева.
Надежда Бабкина настаивает на перезахоронении Вячеслава Зайцева, так как многие звезды возмущены тем, что "русский Диор" упокоился на непрестижном Жегаловском кладбище в Подмосковье.
Об этом сообщает "МК" со ссылкой на живописца Никаса Сафронова. Художник приветствует данную инициативу.
По словам Сафронова, Бабкина поражена тем, что Зайцеву не нашлось место на кладбище в пределах Москвы. Она намерена организовать инициативную группу и требовать через представителей высоких инстанций перезахоронить легенду российской моды.
Ранее в Сети обсуждали "синхронную смерть" модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
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