В интернете поражены тем, что знаменитые модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев умерли с разницей в два дня. Фолловеры вспомнили другие "синхронные" смерти.
Сегодня стало известно о кончине кутюрье Валентина Юдашкина. Ранее скончался "русский Диор" Вячеслав Зайцев.
Это совпадение поразило публику.
"Умер Валентин Юдашкин. Мистика, мамонты моды умерли с разницей в один день";
"Удивительные совпадения. В прошлом году в мае друг за другом умерли те, кто Союз разделил в Беловежской пуще";
"Ушёл в достойной компании";
"Очень жаль. Они и В. Зайцев, и В. Юдашкин оба были талантливы и прославляли Россию. Соболезную родным и близким";
"Карма какая-то. Зайцев, Юдашкин. Царствие небесное им. Великие мастера", — писали интернет пользователи под постом о кончине модельера.
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