В интернете поражены тем, что знаменитые модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев умерли с разницей в два дня. Фолловеры вспомнили другие "синхронные" смерти.

Сегодня стало известно о кончине кутюрье Валентина Юдашкина. Ранее скончался "русский Диор" Вячеслав Зайцев.

Это совпадение поразило публику.

"Умер Валентин Юдашкин. Мистика, мамонты моды умерли с разницей в один день";

"Удивительные совпадения. В прошлом году в мае друг за другом умерли те, кто Союз разделил в Беловежской пуще";

"Ушёл в достойной компании";

"Очень жаль. Они и В. Зайцев, и В. Юдашкин оба были талантливы и прославляли Россию. Соболезную родным и близким";

"Карма какая-то. Зайцев, Юдашкин. Царствие небесное им. Великие мастера", — писали интернет пользователи под постом о кончине модельера.