Собчак прокомментировала смерть Юдашкина: Невозможно поверить

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак обратилась к покойному Валентину Юдашкину с трогательными словами.

Журналистка вспомнила о мартовский показах модельера из прошлого. Она назвала кутюрье "просто потрясающе верным и хорошим другом".

Она поблагодарила Юдашкина за гостеприимство.

"Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где-то в большой коробке у тебя на складе", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Он пообещала помнить и любить модельера.

"Невозможно поверить, что тебя больше нет", — призналась Ксения.

Ранее сообщалось о скандале, связанным с похоронами модельера Вячеслава Зайцева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Умер Модельер Валентин Юдашкин