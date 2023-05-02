Ксения Собчак обратилась к покойному Валентину Юдашкину с трогательными словами.
Журналистка вспомнила о мартовский показах модельера из прошлого. Она назвала кутюрье "просто потрясающе верным и хорошим другом".
Она поблагодарила Юдашкина за гостеприимство.
"Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где-то в большой коробке у тебя на складе", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Он пообещала помнить и любить модельера.
"Невозможно поверить, что тебя больше нет", — призналась Ксения.
Ранее сообщалось о скандале, связанным с похоронами модельера Вячеслава Зайцева.
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