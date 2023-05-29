Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не жила в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не оставалась в России на долгий промежуток времени.

Фото: eg.ru

Один из зрителей интервью артистки автору YouTube-канала "И грянул Грэм" Вадиму Радионову в прямом эфире спросил Вайкуле, почему она до начала СВО так часто гастролировала по РФ и практически не появлялась в Латвии.

"Я никогда не была в России", — ответила певица поклоннику.

Данная фраза вызвала удивление у Радионова, который вёл эфир. После чего Вайкуле объяснила, что приезжала в РФ только ради концертов и различных мероприятий, а после сразу уезжала обратно в Латвию.

По словам артистки, кроме Латвии, артистка подолгу жила только в США.

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