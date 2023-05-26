Певица Лайма Вайкуле пригласила артистов из Украины на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле решила пригласить на свой фестиваль "Рандеву" популярных украинских артистов.

Фото: eg.ru

Вайкуле публично осудила СВО на Украине. После начала спецоперации в своих интервью артистка неоднократно критиковала российские власти и коллег, которые предпочли остаться в РФ.

В 2024 году авторский фестиваль Лаймы "Рандеву", который стал аналогом "Новой волны", пройдёт в Юрмале с 26 по 30 июля. На сцене концертного зала "Дзинтари" выступят латвийские певцы и танцевальные коллективы. Компанию им составят Семён Слепаков* и Андрей Макаревич*, а также несколько украинских артистов.

"Будет Макс Барских. Украинский певец Alekseev и Надя Дорофеева, которая сейчас строит сольную карьеру", — заявила Вайкуле в YouTube-шоу "И грянул Грэм".

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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