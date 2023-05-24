Концерт популярной рок-группы "Би-2" в московских "Лужниках", запланированный на 10 июня, не состоится.
Ранее музыканты группы сообщили в своём Telegram-канале о том, что концерт не состоится, поскольку им не удалось получить необходимые разрешения для проведения мероприятия. Также группа выразила надежду, что со временем им всё-таки удастся выступить перед поклонниками в столице.
"Друзья, у нас невесёлые новости: наш московский концерт, который должен был состояться 10 июня 2023 года в Лужниках, вновь переносится — мы не получили необходимых разрешений на проведение этого мероприятия", — написали музыканты.
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