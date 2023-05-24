Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: юрист Владислав Гриб сообщил о больших нагрузках Петра Кучеренко на работе
В Красноярском крае корова терроризирует посёлок и бросается на людей
Политолог Аркатов: заморозка конфликта превратит Украину в ещё более милитаризированное государство с неадекватными властями
В администрации Петрозаводска пообещали отремонтировать памятник Марксу и Энгельсу
Белый дом: Байден уверен в незыблемости позиций доллара на мировой арене
РВ: войска ВС России перешли в наступление в ЛНР, взяв Белогоровку в полукольцо
FT: Бербок опозорилась во время визита в Саудовскую Аравию
Врач рассказал, как подушка безопасности может травмировать водителя или пассажира
Политолог Руслан Бальбек объяснил, почему Киев не подтверждает ранение главкома ВСУ Залужного

Александр Ревва прервал своё молчание, выступив на премии RU.TV

Шоу-бизнес

Популярный в России шоумен и исполнитель Александр Ревва выступил на премии RU.TV, несмотря на недавние отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Александр Ревва прервал своё молчание, выступив на премии RU.TV
Фото: vm.ru

Напомним, в прошлом году Александр Ревва уехал в Испанию вместе с семьёй после начала СВО. Это породило ряд слухов относительно его гражданской позиции, однако сам артист никаких комментариев не давал по этому поводу. Также на этом фоне недавно были отменены несколько его крупных концертов в России.

Сегодня Ревва решил прервать молчание и появился на премии RU.TV в качестве артиста. Он вернулся на сцену в образе своего альтер-эго Артура Пирожкова. Появление знаменитости на крупной сцене стало приятным удивлением для многих.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артур Пирожков - выступление на премии RU.TV 2023
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
Последние материалы
В администрации Петрозаводска пообещали отремонтировать памятник Марксу и Энгельсу
РВ: войска ВС России перешли в наступление в ЛНР, взяв Белогоровку в полукольцо
FT: Бербок опозорилась во время визита в Саудовскую Аравию
Врач рассказал, как подушка безопасности может травмировать водителя или пассажира
Политолог Руслан Бальбек объяснил, почему Киев не подтверждает ранение главкома ВСУ Залужного
Дарья Асламова: Турция оказала Украине огромную военную помощь
Кедми: к Путину скоро выстроится очередь из мировых лидеров
В магазинах Омска покупателям предлагалось мясо с очень высоким содержанием антибиотиков
МК: разведчик Клупов спрогнозировал "большую заваруху" с НАТО
Правительства России и Белоруссии согласовали 16 проектов на сумму 85 млрд рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников