Александр Ревва прервал своё молчание, выступив на премии RU.TV

Популярный в России шоумен и исполнитель Александр Ревва выступил на премии RU.TV, несмотря на недавние отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: vm.ru

Напомним, в прошлом году Александр Ревва уехал в Испанию вместе с семьёй после начала СВО. Это породило ряд слухов относительно его гражданской позиции, однако сам артист никаких комментариев не давал по этому поводу. Также на этом фоне недавно были отменены несколько его крупных концертов в России.

Сегодня Ревва решил прервать молчание и появился на премии RU.TV в качестве артиста. Он вернулся на сцену в образе своего альтер-эго Артура Пирожкова. Появление знаменитости на крупной сцене стало приятным удивлением для многих.

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Артур Пирожков - выступление на премии RU.TV 2023