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Мама Александра Реввы переживает за сына из-за отмены концертов: "Он не предатель!"

1:11
Шоу-бизнес

Мама актёра и шоумена Александра Реввы прокомментировала ситуацию с отменой концертов своего сына в России.

Мама Александра Реввы переживает за сына из-за отмены концертов: "Он не предатель!"

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Ревва отменил ряд концертов в России. В частности, не состоятся его ближайшие выступления в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. По словам организаторов мероприятий, артист принял такое решение, поскольку считает неуместным веселить публику в сложный для страны период.

Мать шоумена, Любовь Николаевна Рачеева, утверждает, что отмена концертов не связана с политикой. Более того, женщина очень переживает за сына, поскольку некоторые люди называют его предателем.

"Ничего не знаю, сама нервничаю. Он не предатель! Что только о нём не говорят, но он не такой. Парень вне политики. Он поёт, радует людей, все его любят, все звонят и спрашивают: "Ну как же так, почему он не выступает?". Но сама я с ним не разговаривала. Никогда его не беспокою", — рассказала Woman.ru Любовь Николаевна.

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Артур Пирожков - Зацепила
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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