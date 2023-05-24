МК: юрист Владислав Гриб сообщил о больших нагрузках Петра Кучеренко на работе

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня близкие и коллеги замминистра образования и науки РФ Петра Кучеренко простились с ним. Всё это время обсуждался вопрос, почему такое могло произойти с 46-летним мужчиной. О причине случившегося рассказал его коллега, юрист Владислав Гриб в интервью "МК".

Фото: domosedy.com

"Я не знаю, что случилось с ним — это вопрос для врачей. Могу сказать, что он был замечательным человеком, верным другом, отзывчивым, открытым и высококвалифицированным профессионалом. Мы работали и дружили вместе", — рассказал он.

Юрист отметил, что супруг Дианы Гурцкая никогда не жаловался на здоровье. Больничные он брал редко.

Гриб сообщил, что роковою роль могла сыграть чрезмерная работоспособность Кучеренко. Супруг певицы работал семь дней в неделю и совершал недальние перелёты. Гриб подчеркнул, что у каждого из руководителей и заместителей ненормированный рабочий день.

"Он не жалел себя, помогал всем, мог быть и в восемь утра на работе, и в восемь вечера. Был всегда доступен, на связи для очень многих людей", — рассказал Гриб.

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