Алла Пугачёва отказалась лететь на похороны Петра Кучеренко из-за операций на сердце

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В среду, 24 мая, состоятся похороны мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. Однако Алла Пугачёва не сможет прилететь в Россию из Израиля, чтобы проводить замглавы Минобрнауки в последний путь.

Фото: eg.ru

"Алла Борисовна прослезилась, когда узнала о горе. Однако прилететь Пугачёва не сможет", — заявили в окружении певицы.

Примадонна тяжёло переносит полёты. Кроме того, Кучеренко погиб именно в самолёте, что добавляет Пугачёвой тревожности. Также здоровье артистки оставляет желать лучшего: певица находится под постоянным контролем врачей из-за многочисленных операций на сердце, сообщает "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диана Гурцкая - Ты знаешь, мама...