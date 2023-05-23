В среду, 24 мая, состоятся похороны мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. Однако Алла Пугачёва не сможет прилететь в Россию из Израиля, чтобы проводить замглавы Минобрнауки в последний путь.
"Алла Борисовна прослезилась, когда узнала о горе. Однако прилететь Пугачёва не сможет", — заявили в окружении певицы.
Примадонна тяжёло переносит полёты. Кроме того, Кучеренко погиб именно в самолёте, что добавляет Пугачёвой тревожности. Также здоровье артистки оставляет желать лучшего: певица находится под постоянным контролем врачей из-за многочисленных операций на сердце, сообщает "МК".
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