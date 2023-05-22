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Брат певицы Дианы Гурцкой сообщил дату и место прощания с её мужем Петром Кучеренко

0:48
Шоу-бизнес

Стала известна дата прощания с мужем певицы Дианы Гурцкой, заместителем главы Минобрнауки Петра Кучеренко.

Брат певицы Дианы Гурцкой сообщил дату и место прощания с её мужем Петром Кучеренко
Фото: rg.ru

Ранее стало известно о внезапной смерти мужа Дианы Гурцкой. Мужчина скончался 20 мая во время рабочей поездки на Кубу. Сама певица пока никак не прокомментировала трагедию в семье. Вместо неё это сделал брат Роберт. По его словам, Диана в настоящее время подавлена и не может поверить в случившееся.

Также Роберт сообщил дату и место прощания с Петром Кучеренко в своём личном блоге. Траурная церемония пройдёт 24 мая. Панихида состоится в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, а похороны — на Троекуровском кладбище.

 

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Диана Гурцкая - Ты здесь
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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