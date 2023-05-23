Выпускница "Фабрики звёзд" Рита Дакота о втором замужестве: пышной свадьбы не будет

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выпускница "Фабрики звёзд" Рита Дакота рассказала, как будет проходить торжественный вечер по случаю её второго замужества. Избранником артистки стал Федор Белогай.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Пара планирует провести вечер в кругу семьи, а не устраивать пышную свадьбу.

"На деньги, которые думали потратить на свадьбу, мы решили сделать ремонт в детском доме в Подмосковье", — цитирует звезду StsrHit.

В апреле Дакота поделилась с подписчиками, что Белогай сделал ей предложение, но ответила она возлюбленному не сразу.

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