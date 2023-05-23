Выпускница "Фабрики звёзд" Рита Дакота рассказала, как будет проходить торжественный вечер по случаю её второго замужества. Избранником артистки стал Федор Белогай.
Пара планирует провести вечер в кругу семьи, а не устраивать пышную свадьбу.
"На деньги, которые думали потратить на свадьбу, мы решили сделать ремонт в детском доме в Подмосковье", — цитирует звезду StsrHit.
В апреле Дакота поделилась с подписчиками, что Белогай сделал ей предложение, но ответила она возлюбленному не сразу.
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