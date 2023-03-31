Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о неуважительном отношении к ней со стороны композитора Константина Меладзе во время "Фабрики звёзд".
Артистка заявила, что получила приглашение от организаторов юбилейного шоу в Москве, где будут петь выпускники музыкального проекта. Дакота отметила, что отказалась от выступления из-за давней обиды на композитора, который на протяжении всего проекта подвергал её буллингу.
На своей странице в Сети певица поделилась, что Меладзе неоднократно критиковал её внешность и вокальные данные. По её словам, в определённый момент она начала считать, что ничего не стоит.
Однако Дакота сообщила, что пережила все обиды и ставила всё в прошлом. Более того, она попросила поклонников никого не осуждать и не писать негатив в Сети.
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