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Выпускница "Фабрики звёзд" Рита Дакота пожаловалась на унижения со стороны Константина Меладзе

0:53
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о неуважительном отношении к ней со стороны композитора Константина Меладзе во время "Фабрики звёзд".

Выпускница "Фабрики звёзд" Рита Дакота пожаловалась на унижения со стороны Константина Меладзе

Артистка заявила, что получила приглашение от организаторов юбилейного шоу в Москве, где будут петь выпускники музыкального проекта. Дакота отметила, что отказалась от выступления из-за давней обиды на композитора, который на протяжении всего проекта подвергал её буллингу.

На своей странице в Сети певица поделилась, что Меладзе неоднократно критиковал её внешность и вокальные данные. По её словам, в определённый момент она начала считать, что ничего не стоит.

Однако Дакота сообщила, что пережила все обиды и ставила всё в прошлом. Более того, она попросила поклонников никого не осуждать и не писать негатив в Сети.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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